الخدمة المدنية تعقد ورشة عمل بعنوان ” دعم تمكين الجهات الحكومية “

محمد السعران(صدى):

بحضور معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، تعقد وزارة الخدمة المدنية، وعلى مدار أربعة أيام يوم اعتبارا من يوم غدٍ الأحد، وحتى الأربعاء المقبل ورشة عمل تحت عنوان (دعم تمكين الجهات الحكومية)، بمشاركة اكثر من 250 موظفاً يمثلون مختصي الموارد البشرية في الجهات الحكومية، وذلك بفندق الموفنبيك في مدينة الرياض.

يأتي انعقاد هذه الورشة في إطار تحقيق أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة، والمتمثل في تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية بما يتلاءم مع أنشطتها، وللتعريف بالخدمات الإلكترونية التي دشنتها مؤخراً والمتمثلة في خدمة تحقيق خدمات المتقاعدين “بيان” ومنصة الاستفسارات والآراء النظامية، وخدمة إدارة نقل الموظفين، وخدمة ” بياناتي” الوظيفية.

وتحرص الوزارة من خلال هذه الورشة على الإهتمام بتعزيز التعاون والتشاور والشراكة مع الجهات الحكومية، انطلاقا من استراتيجيتها الجديدة، وتوفير الأدوات والممكنات الداعمة للجهات الحكومية في إدارة مواردها البشرية، بشكل أكثر فعالية ودعمها في اتخاذ قراراتها بما يتلاءم مع طبيعة العمل والتحديات.