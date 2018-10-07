راموس يحذر من إقالة لوبيتيجي: ” من الجنون تغيير المدرب “

ماجد محمد(صدى):

حذر سيرجيو راموس قائد ريال مدريد ،من إقالة المدرب جولين لوبيتيغي، بعدما الهزيمة الثالثة للفريق في آخر أربع مباريات ،قائلا: ” سيكون من الجنون تغيير المدرب “.

وقال راموس: ” آخرون يمكنهم إتخاذ قرارات مثل هذه، لكن ليس من الجيد تغيير المدرب، ويجب أن نتقدم للأمام لأن الموسم طويل جدا والطريق طويل أمامنا.

وأضاف: ” كل من يقول إن ريال مدريد انتهى ظهر في النهاية أنه كان مخطئا ” ، مشيرًا إلى أن اللاعبين يجب أن يتحملوا مسؤولية الهزيمة، وأن الوقت ليس مناسبا للبحث عن كبش فداء.

وتابع: ” نحن أول من يجب عليهم التطور ونحاول فعل ذلك، ليس من العدل إلقاء اللوم على أي شخص ” .

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