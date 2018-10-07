بالفيديو.. عمرو أديب يلقن توكل كرمان درسًا قاسيًا على تدخلها في ” اختفاء خاشقجي “

القاهرة(صدى):

استنكر الإعلامي المصري عمرو أديب، موقف الناشطة اليمنية الإخوانية توكل كرمان، من قضية اختفاء جمال خاشقجي.

وسخر أديب من التعاطف المبالغ فيه من قبل توكل كرمان وغيرها من المرتزقة، مع اختفاء خاشقجي ، قائلا : ” نص الصحفيين اللي بيشتغلوا عند أيمن نور مرميين في الشارع مش لاقيين ياكلوا ومحدش اتعاطف معاهم، تركيا من أكبر دول العالم عصفا وقتلا وسجنا للصحفيين،محدش تعاطف ولا نظم وقفات احتجاجية لصالحهم ليه ؟ ” .

وأضاف: ” توكل كرمان تبكي على خاشقجي كأنها تبكي على والدها ” ، في استنكار لموقفها الذي هو بمثابة اصطياد في الماء العكر، واستغلالا للموقف ليس أكثر.

وكان كل من توكل كرمان ،وعبدالرحمن يوسف القرضاوي، ومجموعة من الإخوان المدعومين تركيًا والممولين قطريًا، قد نظموا وقفة احتجاجية تطالب بتحرير جمال خاشقجي من أمام القنصلية السعودية في اسطنبول ” .

إقرأ أيضًا: