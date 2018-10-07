صورة نادرة لخادم الحرمين بالزي العسكري في حرب الوديعة

عادل الحربي (صدى):

نشرت حساب ” دارة الملك عبد العزيز ” ، صورة تاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- بالزي العسكري خلال مشاركته في حرب الوديعة.

وقالت الدارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: ” صورة تاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود —حفظه الله — خلال تطوعه في حرب الوديعة ” .

ونشبت حرب الوديعة بين السعودية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ” اليمن الجنوبي ” ،عام 1969 في مركز الوديعة الحدودي، في الربع الخالي بعد قيام اليمن بمهاجمة مركز الوديعة.