  • الأحد 7

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. صورة نادرة لخادم الحرمين بالزي العسكري في حرب الوديعة

صورة نادرة لخادم الحرمين بالزي العسكري في حرب الوديعة

صورة نادرة لخادم الحرمين بالزي العسكري في حرب الوديعة
عادل الحربي (صدى):

نشرت حساب ” دارة الملك عبد العزيز ” ، صورة تاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- بالزي العسكري خلال مشاركته في حرب الوديعة.

وقالت الدارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: ” صورة تاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود —حفظه الله — خلال تطوعه في حرب الوديعة ” .

ونشبت حرب الوديعة بين السعودية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ” اليمن الجنوبي ” ،عام 1969 في مركز الوديعة الحدودي، في الربع الخالي بعد قيام اليمن بمهاجمة مركز الوديعة.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *