بالصور.. مدير تعليم جازان يزور طالبًا تعرض لهجوم من الكلاب الضالة
حرص الدكتور عسيري الأحوس مدير تعليم جازان، على الاطمئنان على الطالب الذي تعرض لهجوم من الكلاب الضالة أثناء عودته من المدرسة، أول أمس، بقرية الدغارير بصامطة.
وكان والد الطفل قد طالب البلدية بالتدخل للقضاء على الكلاب الضالة التي أصبحت تشكل خطرا على الأهالي.
يذكر أن مقطع فيديو متداول كانت قد نشرته ” صدى ” أوضح لحظة تعرض طفل 6 سنوات للهجوم من الكلاب الضالة، والتي قاومها واستطاع النجاة منها.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 20178 ] نشر منذ 54 دقيقة
الحمد لله على سلامته