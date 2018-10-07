بالفيديو.. فريق روسي يتلقى هزيمة قاتلة أمام خصمه بنتيجة 43 – 1

طلال الغامدي(صدى):

في نتيجة تعد الأكبر في تاريخ بطولة روسيا بين فرق الدرجة الثالثة لكرة القدم، أمطر نادي ” إس -ش – 75 ” شباك خصمه ” إنتر ” بـ 43 هدفًا مقابل هدف واحد، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ27 من البطولة.

ولم يسبق لأي فريق آخر أن يسجل هذا الكم الهائل من الأهداف في شباك خصمه بمباراة واحدة.

يذكر أن ” إس ش-75 ” يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب بطولة منطقة موسكو، ويقبع ” إنتر ” في المركز الأخير.