” الريال الإيراني أفضل عملات المنطقة ” .. تغريدة محسن رضائي تثير السخرية

طهران(صدى):

أثار رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، جدلا واسعًا بسبب تغريدة له عن العملة الإيرانية، والتي أكد أنها أفضل عملات المنطقة قيمة، متجاهلا أزمة الانهيار التي تواجهها عملة بلاده.

وقال رضائي في تغريدته التي أثارت سخرية رواد موقع ” تويتر ” : ” أمتنا سوف تعبر المشكلات، وسوف يصبح الريال الإيراني أفضل عملات المنطقة قيمة ” .

وسرعان ما انهالت تغريدات رواد تويتر الساخرة من رضائي، حيث أكدوا أن المشكلة الأساسية تكمن في نظام الملالي وسياسته التي وصفوها بـ ” المتحجرة ” .

وسخر أحد المغردون مستذكرًا وعود الخميني التي لم تنفذ عقب ثورة 1979، قائلا : ” كما ستصبح المياه والكهرباء مجانًا.. عشم إبليس ” .

وجاءت تغريدة رضائي بالتزامن مع الانهيار الغير مسبوق الذي يشهده الريال الإيراني في الآونة الاخيرة، خاصة بعد فرض العقوبات الأمريكية.