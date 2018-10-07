” سور منزل ” يتسبب في حبس مواطن لمدة شهرين

نايف السالم(صدى):

قررت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة ، تأييد حكمًا أصدرته المحكمة الجزائية، بسجن مواطن لمدة شهرين تعزيرًا.

يأتي الحكم على خلفية اتهام المواطن بممارسة عمل سلطة البلديات، وهدم سور يحيط بمنزل أحد جيرانه دون تصريح.

وزعم المتهم امتلاكه الموقع دون أن يقدم ما يثبت ملكيته، ولا يزال الحق الخاص في انتظار تقرير يثبت حجم الأضرار المادية التي لحقت بصاحب المنزل.