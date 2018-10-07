بعدما هرب قائدها.. ضبط مركبة دهست عامل نظافة بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

على خلفية دهس عامل نظافة بأحد الشوارع، تمكن مرور منطقة المدينة المنورة من ضبط المركبة، التي تم بها الحادث قبل أيام .

وكان مرور المدينة المنورة قد باشر قبل أيام حالة دهس لعامل نظافة في أحد شوارع المدينة حيث وجد العامل متوفى ،ولم يُعثر على المركبة التي دهست العامل في موقع الحادث، ولم تتوافر أي معلومات عن المركبة، ما عدا إحدى المرايا الجانبية سقطت في الموقع.

وبتكثيف فرق البحث تم العثور عليها في ورشة بمركز اليتمة جنوب المدينة المنورة بـ 70 كيلو، ليتم سحبها للحجز تمهيدًا لإحضار قائدها وتحويله للجهات المختصة.