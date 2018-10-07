بالفيديو.. سليمان الماجد: نشر مقاطع المختلسين ” إساءة وعدوان “

علي القحطاني (صدى):

أكد قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، أن نشر مقاطع الفيديو والصور، التي تظهر صور وأوجه أشخاص مختلسين دون صدور حكم قضائي ، يعتبر تشهير وإساءة وعدوان على حقوقهم الشخصية حتى وإن كانوا مخطئين.

جاء ذلك خلال رده على سؤال مضمونه: ” هل الأفضل نشر مقاطع الأشخاص المختلسين للتحذير منهم والقبض عليهم أو الستر.

وقال الماجد : ” الأصل هو الستر، مستشهدًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ” من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة “.