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بالفيديو.. سليمان الماجد: نشر مقاطع المختلسين ” إساءة وعدوان “

بالفيديو.. سليمان الماجد: نشر مقاطع المختلسين ” إساءة وعدوان “
علي القحطاني (صدى):

أكد قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، أن نشر مقاطع الفيديو والصور، التي تظهر صور وأوجه أشخاص مختلسين دون صدور حكم قضائي ، يعتبر تشهير وإساءة وعدوان على حقوقهم الشخصية حتى وإن كانوا مخطئين.

جاء ذلك خلال رده على سؤال مضمونه: ” هل الأفضل نشر مقاطع الأشخاص المختلسين للتحذير منهم والقبض عليهم أو الستر.

وقال الماجد : ” الأصل هو الستر، مستشهدًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ” من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة “.


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