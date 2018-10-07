” لا فضل لأي دولة على المملكة ” .. تعليق أمير الباحة على حديث ولي العهد لـ ” بلومبيرج “

الباحة(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، عقب الحديث الضافي الذي أدلى به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – مع وكالة بلومبيرغ ، متانة ومكانة المملكة العربية السعودية كدولة ذات ثقل محلي وعالمي ، ولها سيادتها وقادرة على حفظ أمنها ومصالحها .

وبين سموه أن رسالة سمو ولي العهد كانت شافية وضافية بأنه لا فضل ولا منة لأي دولة على المملكة العربية السعودية، وأن المواطنين في هذا الوطن العزيز هم من يدافعون عن وطنهم ، مؤكداً سموه أن هذا التصريح القوي لسمو ولي العهد – حفظه الله – أثلج صدر الشعب وأصبح حديثه محل احترام وتقدير الكثير من العالم لأنه وضع لأرض الحرمين مكانتها الطبيعية وهيبتها وثقلها السياسي والاقتصادي على مستوى العالم وأصبحت مصدر فخر واعتزاز على مستوى عالي.

وأشاد أمير الباحة بحديث سمو ولي العهد عندنا أكد أن المملكة وأمنها وهيبتها خط احمر لا يمكن تجاوزه باي حال من الأحوال ، مشيراً سموه أنه وبهذا الحديث الشامل الجمت العديد من الأفواه التي كانت تحاول الاصطياد في الماء العكر ليأتي الرد ملجماً ومزلزلاً يعكس للعالم أجمع أن المملكة ضاربة جذورها في أعماق التاريخ لما يزيد عن ثلاثمائة عاما وأنها ستضل بإذن المولى عز وجل شامخة وآمنة ومستقرة في ضل قيادة حازمة وحكيمة وأمينة .

ودعا الأمير حسام بن سعود الله عز وجل أن يديم على بلادنا والشعب السعودي المخلص دوام الاطمئنان والرخاء وان يمتع قائدنا ووالدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بدوام الصحة والعافية وطول العمر وان يبقيه ذخراً وعزاً وان يمد سمو ولي عهده الأمين بالعون والتوفيق والتمكين لما فيه رقي ونهضة البلاد.

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