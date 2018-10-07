بالفيديو.. ” بيعة وشورى ” قصيدة جديدة للأمير الفيصل

نايف السالم(صدى):

نسج مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في قصيدة جديدة له معالم الحكم في المملكة ، بعبارات رائعة .

وفيما يأتي نص قصيدة الأمير الفيصل وعنوانها ” بيعة وشورى ” :

أرسم وألون لوحتي نثر وأشعار

وأساهم بفكري مع رباب الأفكار

وأشعر بنشوة عز مع كل إنجاز

وأساهر أحلامي مساها والأسحار

وأذكر وصية والدي “خف من الله”

“ارض الضمين” أخذتها سر وأجهار

ما أعزنا الله غير بالدين والشرع

دستورنا تنزيل علام الأسرار

ما صاغته لجنه ولا أملاه إنسان

بشَّر به مبعوث رحمة الأبرار

الحكم في الإسلام بيعة وشورى

والعدل بين الناس والعدل بالدار

يفرح به العاقل ويزعل بها الشاذ

ومن خاف ربه هابته كل الأشرار