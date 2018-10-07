إعلان مطعم يثير الجدل.. ومعلمون: ” هل نتساوى بالدجاجة ؟ “
تسبب إعلان تجاري لأحد مطاعم المدينة المنورة، بالتزامن مع يوم المعلم، في غضب الكثير من المعلمين.
ورأى المعلمون أن الإعلان يحمل في طياته عبارات مسيئة لهم وتقلل من قيمة المعلم، حيث حدد الإعلان الطلب على الدجاج، ما جعلهم يتسائلون : ” هل المعلم يتساوى بالدجاجة ؟ ” .
وتضمن الإعلان عبارات جاء فيها : ” المعلمين فقط.. اشتر حبة وتستاهل الثانية مجانًا.. العرض يوم السبت 26/ 1/ 1440 فقط ويجب إظهار بطاقة المعلم للكاشير ” .
وأشار المعلمون إلى أن بعض المطاعم تستغل المناسبات مثل اليوم الوطني ويوم المعلم وغيرها للترويج لها على حساب المواطن.
وطالبوا وزارة التجارة والاستثمار، بتشديد الرقابة على الإعلانات التجارية، وعدم السماح بالالتفاف على الضوابط وتضمين الإعلانات عبارات غير لائقة.
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 272 ] نشر منذ 38 دقيقة
والله انت الكسبان تبقى تشتري اشتر والا اعلانهم عليهم مايضر احد وكل انسان وقدره
شكل مافيه ف صدى غير هالوقت العالم هاجده😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم[ عدد التعليقات: 35328 ] نشر منذ 23 دقيقة
يخي عالم
مدري أشلون تفكر
محد يسوي فيهم خير
وحدن من أصحابي
صاحب مطاعم ومطابخ مشهور
حط عرض بمناسبة اليوم الوطني
للنفر المندي
الناس بدال ماتقول يعطيه العافية
قالوا شكله ذابح نعاج
وهي تيوس
يشوفها ويعرفها الأعمى حتى
والي قاهرني أنهم متزاحمين ويتضاربون على السرى
ههههههههه هههههههههه
شعب ماله حل😂😂😂😂😂😂😂😂