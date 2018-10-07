إعلان مطعم يثير الجدل.. ومعلمون: ” هل نتساوى بالدجاجة ؟ “

نايف السالم(صدى):

تسبب إعلان تجاري لأحد مطاعم المدينة المنورة، بالتزامن مع يوم المعلم، في غضب الكثير من المعلمين.

ورأى المعلمون أن الإعلان يحمل في طياته عبارات مسيئة لهم وتقلل من قيمة المعلم، حيث حدد الإعلان الطلب على الدجاج، ما جعلهم يتسائلون : ” هل المعلم يتساوى بالدجاجة ؟ ” .

وتضمن الإعلان عبارات جاء فيها : ” المعلمين فقط.. اشتر حبة وتستاهل الثانية مجانًا.. العرض يوم السبت 26/ 1/ 1440 فقط ويجب إظهار بطاقة المعلم للكاشير ” .

وأشار المعلمون إلى أن بعض المطاعم تستغل المناسبات مثل اليوم الوطني ويوم المعلم وغيرها للترويج لها على حساب المواطن.

وطالبوا وزارة التجارة والاستثمار، بتشديد الرقابة على الإعلانات التجارية، وعدم السماح بالالتفاف على الضوابط وتضمين الإعلانات عبارات غير لائقة.