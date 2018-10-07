صحف ” تشيلي ” : الأهلي يبدع في الدوري ” السعودي “

نواف السالم(صدى):

أعربت الصحف التشيلية، اليوم السبت، عن اهتمامها بنتائج فريق الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء ذلك نظرًا لوجود ابن جلدتها باولو دياز، والمدرب غويدي الذي كان موجودًا في الدوري هناك رفقة كولوكولو قبل انتقاله للأهلي.

وقالت إحدى الصحف إن النادي السعودي يسير في المسابقة بصورة رائعة بعدما نجح لاعبوه في تحقيق 13 نقطة في خمس مباريات؛ إذ نجحوا في الفوز في أربعة لقاءات، والتعادل في واحد، ولم يتذوقوا طعم الخسارة بعد.

وأكدت على أن الفريق يسير بصورة جيدة فنيًّا، حيث أنه استحوذ على المركز الثاني خلف فريق النصر الذي يسير في المسابقة حتى الآن بصورة مثالية.