صابر الرباعي: أشعر بالحنين لـ ” ذا فويس “

أماني الغامدي(صدى):

أعلن الفنان التونسي ” صابر الرباعي ” ، اليوم السبت، في تصريحات له على هامش مهرجان ” أيام قرطاج الموسيقية ” ، أن ” صابر الرباعي المواطن لا يختلف عن صابر الفنان، أعيش على طبيعتي في ” تونس ” كما أعيش في لبنان ومصر ومختلف الدول العربية، وأقود سيارتي في الشارع وأشتري حاجاتي بعيدًا عن الأضواء وبشكل طبيعي وبسيط ” .

وأضاف ” الرباعي ” ، أن تعيينه عرّابًا لأيام قرطاج الموسيقية، هو شرف وتكريم لشخصه أولًا وللفنان التونسي ثانيًا، واصفًا هذا الحدث بالعرس الموسيقي الذي يضم موسيقيين تونسيين وعرب وأجانب، قائلًا : ” سأحاول أن أكون داعمًا معنويًا لفعاليات الدورة الخامسة وأكون أيقونة هذا المهرجان “.

ولفت ” الرباعي ” إلى أنه يشعر بالحنين لبرنامج ” ذا فويس ” الذي يغيب عنه للمرة الأولي قائلًا : نعم شعرت بالحنين للبرنامج، وكنت أرغب بأن أكمل المشوار، ولكن بحكم أن العقد انتهى تم تغيير اللجنة، وهو شيء طبيعي لا بل ايجابي، إذ أن التغيير مهم، ولكنني لا أنكر أنني شعرت بالحنين ” .