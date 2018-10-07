” ايتن عامر ” تكشف عن النظام الغذائي المقرر اتباعه لإنقاص وزنها عقب الولادة

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة المصرية ” ايتن عامر ” ، اليوم السبت، عن النظام الغذائي المقرر اتباعه لإنقاص وزنها عقب الولادة.

وشاركت الفنانة عبر حسابها الرسمي على موقع ” انستجرام ” صورة من ” الدايت الصحي ” المُقرر اتباعه لإنقاص وزنها.

وعلقت ” أيتن” على الصورة قائلة: دايت أول اسبوع يلا كل اللى اتحمسوا للتحدى يبدأوا معايا يمشوا عليه وباذن الله هنزل بوست السبت اللي جاى عشان تفرحونى بالنتائج الجميلة وأقولكم أنا كمان عملت ايه.

وأضافت: متستغربوش كمية الأكل لأن النظام دة نزلني قبل كده 3 كيلو في أسبوع.