رئيس الهلال: الزمالك فريق عريق.. ولايوجد فائز وخاسر في لقاء اليوم

ماجد محمد(صدى):

قال رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل بعد خسارة فريقه لقب السوبر السعودي المصري الزمالك فريق كبير وعريق والمباراة كانت تجربة ممتازة لنا .

وأضاف الأمير محمد بن فيصل أن بعض الأحداث وقعت قبل المباراة حيث تعرض قوميز للإصابة وشارك ريفاس اليوم في تلك المباراة، مؤكدا أن اللاعبين قدموا أداء ممتاز

وتابع رئيس نادي الهلال أنه يوجد بعض النقص سيتم تعويضه في المستقبل، ولايوجد فائز وخاسر في لقاء اليوم، مبينا أن المباراة كانت لاخر دقيقة ممتعة .

وعن مشاركة 4 أجانب في المباراة، قال رئيس نادي الهلال : ” لماذا نقلل من اللاعبين الهلاليين المحليين، اللاعبين المحليين كانوا بمستوى عالي ولا يوجد بالنظام شي يمنع، نحن نعطيهم فرصة وقيمة مثل الأجنبي ” ، مضيفا: ” نجهز المعيوف للمنتخب ، كما أن قوميز مصاب ” .

واختتم حديثه قائلا: جمهور الهلال يعي أن الفريق قدم أداء جيد على الرغم من إهداره فرص كثيرة ، وغياب المهاجم الأساسي للفريق بسبب تعرضه للإصابة ، فاللاعبين قدموا مباراة تليق بالحدث.