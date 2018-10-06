تغريدة غامضة لـ ” آل سويلم ” تثير الجدل بوسائل التواصل

ماجد محمد(صدى):

نشر ” سعود آل سويلم ” رئيس نادي النصر، اليوم السبت، تغريدة غامضة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تضمنت عدد من الرموز تعبيرية فقط.

جاءت تلك ” التغريدة ” بعد دقائق من خسارة نادي ” الهلال ” بطولة كأس السوبر السعودي المصري أمام نظيره نادي ” الزمالك ” المصري.

هذا وشهدت التغريدة تفاعل كبير من نشطاء ورواد موقع التدوين القصير ” يتويتر ” ونالت إعجاب وإعادة تغريد من قبل آلاف المغردين .