الأخضر يدشن معسكره في الرياض استعدادًا لكأس أمم آسيا

طلال الغامدي(صدى):

يدشن المنتخب الوطني، تحت قيادة مدربه الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، معسكره في الرياض غدًا، استعدادًا لبطولة كأس أمم آسيا 2019 في دولة الإمارات.

وسيستمر معسكر الأخضر بداية من السابع من أكتوبر حتى الخامس عشر من الشهر ذاته ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في البطولة الآسيوية.

وسيخوض الأخضر حصته التدريبية الأولى غدًا، بعيدًا عن الأعين وتحت إشراف بيتزي على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد.

ويذكر أ ن الأخضر سيشارك في البطولة الرباعية الدولية في شهر أكتوبر الجاري، حيث يشارك فيها كل من المنتخب البرازيلي والمنتخب العراقي والمنتخب الأرجنتيني.