لفتة رائعة للأمير ” محمد بن فيصل ” لرفع معنويات لاعبو الهلال

نواف السالم(صدى):

في لفتة رائعة تدل على القيادة الحكيمة لرئيس نادي الهلال الأمير ” محمد بن فيصل ” ، التقطت عدسة الكاميرا صورة لرئيس النادي وهو يقدم التحية للاعبو الفريق لتحفيزهم ورفع معنوياتهم بعد الهزيمة التي تلقوها اليوم السبت، وذلك عقب انتهاء مباراة السوبر السعودي المصري، التي أقيمت بين ناديه ونظيره ” الزمالك ” المصري .

هذا وانتهت مباراة السوبر السعودي المصري بتتويج ” الزمالك ” بطلًا للبطولة وفاز بكأس الرئيس ” عبدالفتاح السيسي ” عقب فوزه 2-1 .