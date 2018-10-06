” خالد النمر ” يوضح نسبة السكر في التمرة الواحدة وبعض المشروبات الغازية

عادل الحربي(صدى):

رد الدكتور خالد النمر، ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، على بعض الاستفسارات بشأن كمية السكريات في المشروبات الغذية والتمر.

وأوضح النمر عبر حسابه على ” تويتر ” أن وزن السكر في الكوكاكولا والسفن أب هي 10 جرامات لكل 100 ميللتر تقريبًا، وهذا يعادل ملء ملعقتين ونصف ملعقة شاي أو أقل من ملعقة الطاولة قليلًا ملؤها 12 جرام سكر.

وأضاف : أما بالنسبة إلى نسبة السكر في التمرة الواحدة، فيختلف الأمر بحسب النمر حسب وزن التمرة ونوعها، وعلى وجه العموم مثلًا تمرة وزنها 7 جرام تقريبًا تحتوي ٤.٥ جرام سكر أكثر من وزن ملعقة شاي واحدة من السكر.