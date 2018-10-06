بالفيديو والصور.. لاعبو وجماهير الزمالك يحتفلون بالتتويج بكأس السوبر السعودي المصري
تداولت وسائل إعلام رياضية، اليوم السبت، مقطع فيديو للاعبو وجماهير نادي الزمالك ” المصري ” ، أثناء احتفالهم بالتتويج بكأس السوبر السعودي المصري كأس الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” .
وأوضح ” الفيديو ” ، تفاعل جماهير الزمالك مع اللاعبين وترديدهم الشعارات والهتافات فرحًا بالفوز على نادي ” الهلال ” بنتيجة هدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمع الثنائي على استاد جامعة ” الملك سعود ” .
الزمالك بطلاً للسوبر السعودي المصري بعد فوزه على الهلال 2-1#السوبر_السعودي_المصري#الهلال_الزمالك #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/biX1siDfKt
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 6, 2018
لحظات تتويج #الزمالك المصري بكأس #السوبر_السعودي_المصري#الهلال_الزمالك #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/ZLjplCsZ3c
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 6, 2018
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