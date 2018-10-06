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بالفيديو والصور.. لاعبو وجماهير الزمالك يحتفلون بالتتويج بكأس السوبر السعودي المصري

بالفيديو والصور.. لاعبو وجماهير الزمالك يحتفلون بالتتويج بكأس السوبر السعودي المصري
ماجد محمد(صدى):

تداولت وسائل إعلام رياضية، اليوم السبت، مقطع فيديو للاعبو وجماهير نادي الزمالك ” المصري ” ، أثناء احتفالهم بالتتويج بكأس السوبر السعودي المصري كأس الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” .

وأوضح ” الفيديو ” ، تفاعل جماهير الزمالك مع اللاعبين وترديدهم الشعارات والهتافات فرحًا بالفوز على نادي ” الهلال ” بنتيجة هدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمع الثنائي على استاد جامعة ” الملك سعود ” .


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