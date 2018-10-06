نائب أمير منطقة جازان يعزي شيخ شمل قبائل بني شراحيل

جازان(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزير نائب أمير منطقة جازان، مساء اليوم، تعازيه ومواساته لشيخ شمل قبائل بني شراحيل بمحافظة الحرث الشيخ علي بن حسن سيبان شراحيلي واخوانه في وفاة والدهم.

وعبر سموه خلال الزيارة التي قام بها لأسرة الفقيد في منزلهم بإسكان الروان بمحافظة العارضة عن تعازيه ومواساته لأبناء وذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

حضر العزاء وكيل إمارة منطقة جازان المكلف عبدالله بن صالح المديميغ ومحافظ العارضة نايف بن لبدة وعدد من المسؤولين.