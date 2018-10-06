طالبات الإرشاد السياحي بجامعة الملك عبدالعزيز يتلقين دورة في الاسعافات الاولية

محمد السعران(صدى):

نفذ القسم النسائي في هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة دورة برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية لطالبات كلية الإرشاد السياحي من جامعة الملك عبدالعزير بجدة.

وشمل البرنامج على تدريب عملي ونظري لمدة يومين لكل ما يتعلق بالحالات الطارئة وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لدى المجتمع.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر في محافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد بانه قد حصلت كل متدربة على كتاب للإسعافات الأولية وشهادات معتمدة، بعد اجتيازهن امتحان نهاية الدورة.