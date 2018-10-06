طارق كيال : استعجال الهلال هو الذي أهدىٰ الزمالك كأس السوبر السعودي المصري

نواف السالم(صدى):

علق طارق كيال على مباراة السوبر السعودي المصري، اليوم السبت، والتي انتهت بفوز الزمالك على الهلال بهدفين مقابل هدف.

وقال كيال في برنامج ” الوقت الأصلي ” : استعجال الهلال هو الذي أهدىٰ الزمالك كأس السوبر السعودي المصري، وجروس استنزف الهلال في الشوط الأول، وإصابة قوميز كانت في ظرف صعب وبعض اللاعبين كان مستواهم منخفض.

وأضاف : الجهة اليُسرىٰ لم تقُم بدورها وخاصة ياسر الشهراني . بعكس الجهة اليُمنىٰ بتواجد عموري .. الهلال بدأ المباراة بضغط كبير لكنه لم ينجح بالتسجيل، مؤكدًا أن حارس الزمالك هو نجم اللقاء بلا منازع.

وأكد كيال على أن سالم الدوسري يحتاج للعب الجماعي لأنه يلعب بانفرادية واضحة، مشيرًا إلى أنه من أنشط اللاعبين في الملعب.

واختتم قائلًا : خيسوس لم يدرس الزمالك، بعكس جروس وهو العارف بالهلال وبالدوري السعودي .