تركي آل الشيخ: هارد لك للهلال ومبروك للزمالك

ماجد محمد(صدى):

هنأ معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم السبت، فريق الزمالك المصري بعد فوزه على الهلال بهدفين مقابل هدف في مباراة السوبر السعودي المصري.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : هارد لك للهلال ومبروك للزمالك كاس فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتوج فريق نادي ” الزمالك ” المصري، اليوم السبت، بكأس السوبر السعودي المصري كأس الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” ، عقب فوزه على نظيره نادي ” الهلال ” بنتيجة 2-1، وذلك في اللقاءالذي جمع الفريقين، على استاد جامعة ” الملك سعود ” بالرياض.