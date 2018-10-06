بالفيديو.. لحظة تكريم 5 نجوم مصرية وسعودية بين شوطي مباراة الزمالك والهلال
قام الاتحاد السعودي لكرة القدم بتكريم عددًا من نجوم الكرة المصرية والسعودية بين شوطي مباراة الزمالك والهلال في كأس السوبر المصري السعودي.
وشهدت المباراة بين شوطها تكريم العميد أحمد حسن وخالد الغندور وأشرف قاسم، نجوم الكرة المصرية، كذلك محمد الدعيع والشلهوب، نجمي الكرة السعودية.
وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بتقدم الزمالك على الهلال بهدفين دون رد، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض على كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تكريم أسطورة حراسة المرمى في السعودية #محمد_الدعيع.. #السوبر_السعودي_المصري#الهلال_الزمالك #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/Qz0xz1S0N0
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 6, 2018
تكريم النجم الكبير #محمد_الشلهوب.. #السوبر_السعودي_المصري#الهلال_الزمالك #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/VOBcyQytQw
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 6, 2018
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