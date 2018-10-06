بالفيديو والصور.. الزمالك بطل السوبر السعودي المصري عقب الفوز بهدفين
توج فريق نادي ” الزمالك ” المصري، اليوم السبت، بكأس السوبر السعودي المصري كأس الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” ، عقب فوزه على نظيره نادي ” الهلال ” بنتيجة 2-1، وذلك في اللقاءالذي جمع الفريقين، على استاد جامعة ” الملك سعود ” بالرياض .
وأحرز أهداف نادي الزمالك المصري اللاعب ” حمدي النقاذ ” بالدقيقة 38، واتبعه اللاعب ” كابونجو كاسنغو ” بالهدف الثاني في الدقائق الإضافية من عمر الشوط الأول.
وسدد الهدف الوحيد لنادي الهلال اللاعب ” عمر خربين ” في الدقيقة 57 من زمن الشوط الثاني، فيما أضاع اللاعب ” سالم الدوسري ” هدفًا محقق للهلال في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.
والجدير بالذكر أن بطولة السوبر المصري السعودي تشمل مباراتين حيث ستكون المباراة الأولى بين الهلال والزمالك، كون نادي الهلال حامل لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي والزمالك حامل لقب كأس مصر في الموسم الماضي، والمباراة الثانية التي تُقام بعد مباراة الهلال والزمالك، بين اتحاد جدة ونادي الزمالك أيضًا، حيث توج العميد بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي.
#فيديو | هدف #الهلال الأول على #الزمالك في الدقيقة 57
🎙 بلال علام #السوبر_السعودي_المصري 🇸🇦🇪🇬#الهلال_الزمالك#KSA_SPORTS pic.twitter.com/LCf8NHkW5d
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) October 6, 2018
#فيديو | هدف #الزمالك الثاني على #الهلال في الدقيقة 45+2
🎙 بلال علام #السوبر_السعودي_المصري 🇸🇦🇪🇬#الهلال_الزمالك#KSA_SPORTS pic.twitter.com/hwp9xs0pJK
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) October 6, 2018
#فيديو | هدف #الزمالك الأول على #الهلال في الدقيقة ٣٩.
🎙 بلال علام #السوبر_السعودي_المصري 🇸🇦🇪🇬#الهلال_الزمالك#KSA_SPORTS pic.twitter.com/XMif9nNwDL
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) October 6, 2018
غريب الدار[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
انا اتحدى اي فريق سعودي يستطيع الحصول على اي بطولة خارجية حاضراً او مستقبلاً
سوف تكون جميع بطولات الفرق السعودية صنع محلي