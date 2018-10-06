بالفيديو والصور.. الزمالك بطل السوبر السعودي المصري عقب الفوز بهدفين

ماجد محمد:تصوير:منصور حزام(صدى):

توج فريق نادي ” الزمالك ” المصري، اليوم السبت، بكأس السوبر السعودي المصري كأس الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” ، عقب فوزه على نظيره نادي ” الهلال ” بنتيجة 2-1، وذلك في اللقاءالذي جمع الفريقين، على استاد جامعة ” الملك سعود ” بالرياض .

وأحرز أهداف نادي الزمالك المصري اللاعب ” حمدي النقاذ ” بالدقيقة 38، واتبعه اللاعب ” كابونجو كاسنغو ” بالهدف الثاني في الدقائق الإضافية من عمر الشوط الأول.

وسدد الهدف الوحيد لنادي الهلال اللاعب ” عمر خربين ” في الدقيقة 57 من زمن الشوط الثاني، فيما أضاع اللاعب ” سالم الدوسري ” هدفًا محقق للهلال في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

والجدير بالذكر أن بطولة السوبر المصري السعودي تشمل مباراتين حيث ستكون المباراة الأولى بين الهلال والزمالك، كون نادي الهلال حامل لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي والزمالك حامل لقب كأس مصر في الموسم الماضي، والمباراة الثانية التي تُقام بعد مباراة الهلال والزمالك، بين اتحاد جدة ونادي الزمالك أيضًا، حيث توج العميد بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي.