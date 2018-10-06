نائب أمير نجران: حديث سمو ولي العهد يزيد من تفاؤلنا بالمستقبل المشرق

نجران(صدى):

نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، بمضامين لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، مع وكالة بلومبيرغ .

وقال سموه في تصريح علّق فيه على مضامين ما جاء في اللقاء : إن حديث سمو ولي العهد بيّن للعالم أجمع الثوابت الراسخة التي قامت عليها المملكة، في إرساء الأمن والعدل ببلاد الحرمين الشريفين، ونصرة الإسلام ودعم ومساندة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، مستنيرة في ذلك بكتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأكد سمو نائب أمير منطقة نجران أن حديث سمو ولي العهد يزيد من التفاؤل بالمستقبل المشرق الذي ينتظر أبناء الشعب السعودي الكريم، عبر روية المملكة 2030.

وسأل سموه المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وقيادتها وأن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار .