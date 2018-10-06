بعد حوار ولي العهد .. ” حساب المواطن ” يوضح مدى استمرارية البرنامج

نايف السالم(صدى):

تفاعل حساب المواطن مع سؤال مواطنون بشأن استمرارية البرنامج الفترة المقبلة، حيث جاء ذلك بعد تصريحات صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، أمس الجمعة بشأن البرنامج.

ورد البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، موضحًا أن حساب المواطن قائم ومستمر.

ويذكر أن سمو ولي العهد، أكد أمس أن هناك الكثير من النقاشات في الحكومة السعودية حول ما إذا كان يجب الاستمرار في حساب المواطن والاعتماد عليه، أو أنه يجب تغيير ذلك والاعتماد بشكلٍ كبير على التعويض.

وقال ولي العهد إن حساب المواطن لن يضر بالإنفاق؛ لأن كمية الأموال المخصصة له موجودة، والنقاش الآن داخل الحكومة السعودية متعلقٌ بكيفية إنفاقها لصالح الشعب.

اقرأ أيضًا :