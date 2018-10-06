بالفيديو.. مفحط يصدم سيارة بأحد الطرق السريعة ويلوذ بالفرار

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق حادثًا قويًا وقع في إحدى الطرق السريعة، تسبب به مفحط عقب اصطدامه بسيارة أخرى، ثم لاذ بالهرب وسط تصوير المتجمهرين من مرافقي المفحط للحادث.

وأوضح ” مقطع الفيديو ” ، الذي قام بتصويره متجمهر أن سيارة فئة ” هوندا أكورد ” يمارس قائدها التفحيط في أحد الطرق السريعة، ويتعمد ” التشطيف ” بين السيارات المارة بالمرور قريبًا منها.

وأظهر ” الفيديو ” ، فقدان قائد الهوندا سيطرته على السيارة الزاحفة، ليرتطم بسيارة فورد يسير قائدها في حال سبيله، ما أدى إلى ارتطامه بحاجز الصبات التي تفصل المسار عن الآخر.

وكشف ” الفيديو ” أن المفحط لاذا بالفرار وسط تعليق المصور على صاحب الفورد الذي نزل يعاين الأضرار: ” راحت عليك يا حبيبي ” .