جائزة محمد بن راشد تنظم ندوة دبي للابداع آلرياضي

محمد السعران(صدى):

عقدت الأمانة العامة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عضو ” مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ” ، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات لتنظيم ندوة دبي الدولية الرابعة عشر للإبداع الرياضي، بحضور سعادة موزة المري عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي الأمين العام للجائزة، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس مدير الجائزة.

و سيتم تنظيم الندوة الرائدة تحت شعار ” تمكين الشباب في المجال الرياضي ” ، وذلك يوم 31 أكتوبر الجاري في قاعة مجلس السلام بفندق مينا السلام.

وأكدت موزة المري أن مجلس أمناء الجائزة برئاسة سعادة مطر الطاير قد وجه باختيار شعار الندوة ومحور جلساتها انسجاما مع محور التنافس للدورة العاشرة وهو تمكين الشباب في الرياضة وإطلاق شعار ” الشباب صنّاع المستقبل الرياضي ” عليهم، وذلك في إطار نشر وتعزيز ثقافة الإبداع في العمل الرياضي من خلال عرض واستعراض التجارب الشخصية والمؤسسية الإبداعية الناجحة محليا وعربيا ودوليا بمشاركة نخبة من المتحدثين الإماراتيين والعرب ومن مختلف المؤسسات، وإتاحة الفرصة للعاملين في قطاعنا الرياضي بالاطلاع على هذه التجارب ومحاورة المتحدثين من أجل تكوين نموذج يتناسب مع قطاعنا الرياضي ويسعى لتحقيق التطوير المنشود للرياضة الذي يتناسب مع التطور الذي تشهده الدولة في جميع المجالات، ومع أهمية الرياضة كنشاط إنساني للجميع.

وتم في الاجتماع استعراض برنامج الجلسات وأسماء المتحدثين الذين سيشاركون في الندوة التي تستمر يوما واحدا، حيث ستتضمن الجلسات محاضرات مختلفة تتمحور حول دور الشباب في صناعة مستقبل الرياضة ومواجهة التحديات التي تصاحب حركة التطور في جميع المجالات، وتعزيز مكانة الدولة في جميع المجالات.

كما تم التأكيد على حضور ممثلين عن الاتحادات والأندية الرياضية والمؤسسات التعليمية ذات العلاقة بمحور الندوة، واستمرار تأهيل الكوادر الوطنية الشابة، وهي المبادرة التي قدمتها الجائزة في العام الماضي من خلال الاستعانة بعدد من شباب الوطن من طلبة المدارس والجامعات ومجلس وتدريبهم للمشاركة في التنظيم وفق لجان العمل من أجل تأهيلهم وتزويدهم بالخبرات اللازمة للعمل في هذا المجال مستقبلا، حيث سيتم في الندوة التعاون مع مجلس دبي للشباب لضم عدد من منتسبي مجلس الشباب للعمل في أروقة الندوة انسجاما مع محور الندوة والدورة العاشرة للجائزة، وتعزيزا لجهود تأهيل كوادرنا الوطنية الشابة وإعدادها للمستقبل.

واعتمدت الأمانة العامة للجائزة فيلم الندوة والتصاميم الخاصة بقاعة الحدث والمطبوعات، كما تم اعتماد نظام الكتروني يقيس رضا وتفاعل الحضور مع الجلسات و توجيه الأسئلة للمتحدثين، كما ستواصل الندوة توفير رعاية خاصة لأصحاب الهمم من ناحية تواجدهم في القاعة وتوفير ترجمة فورية بلغة الإشارة للجالسين في القاعة وللمتابعين من على شاشة قناة دبي الرياضية التي ستبث جلسات الندوة باعتبارها شريكا استراتيجيا للجائزة.