رجال حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية يحبطون محاولة تهريب أقراص أمفيتامين مخدرة

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي بأن رجال حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية تمكنوا بتوفيق الله مساء يوم الجمعة الموافق ١٤٤٠/١/٢٥ه‍ من إحباط محاولة تهريب أقراص إمفيتامين مخدرة بإستخدام دراجة نارية ، حيث تم رصد تواجد سيارتين داخل منطقة الحدود السعودية مع الأردن ، وعند شروع دوريات حرس الحدود في التحقق من وضعها عادت الى حيث أتت . وقد أسفرت عمليات تمشيط موقع تواجدها عن ضبط دراجة نارية على متنها (٥٠) كيساً مملؤة بما إجماليه (٤٩٨٣٠) تسعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وثلاثون قرص أمفيتامين مخدر .

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود سيتصدون بعون الله وتوفيقه لكافة محاولات التهريب عبر الحدود وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبناءه.

والله ولي التوفيق.