أول تعليق من ” الدعيع ” بعد قرار تكريمه في لقاء الزمالك والهلال

نواف السالم(صدى):

قدم الحارس التاريخي للكرة السعودية محمد الدعيع، حارس مرمى نادي الهلال الأسبق، شكره وتقديره للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، بعد قرار الأخير بتكريمه في مباراة الزمالك والهلال في السوبر المصري السعودي.

وقال محمد الدعيع: أعجز عن شكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على توجيهه بتكريمي بين شوطي لقاء الهلال والزمالك.

كان آل الشيخ قد وجه بتكريم أحمد حسن وخالد الغندور لاعبي الزمالك السابقين، مع تكريم محمد الشلهوب نجم الهلال الحالي.

يجدر الإشارة إلى أن مباراة الزمالك والهلال تُقام خلال دقائق على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، وسط حضور جماهيري كبير من ناديي الهلال والزمالك.