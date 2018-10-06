حقيقة منع اللاعبين الأجانب من المشاركة في مباراة السوبر السعودي المصري

طلال الغامدي(صدى):

كشف اتحاد الكرة، حقيقة منع فريق الهلال من الاستفادة من أجانبه، في السوبر السعودي المصري، مؤكدًا أن هذه شائعة تروج لخلق احتقان جماهيري.

وقال الاتحاد : إشارة إلى مايتم تداوله حول مشاركة اللاعبين الأجانب في مباراة السوبر السعودي المصري، يود الاتحاد أن يوضح أن نظام السوبر ينص على مشاركة اللاعبين الأجانب وفق العدد المسموح به في الدوري المحلي لكل نادٍ

ونشر الاتحاد لائحة كأس السوبر السعودي المصري، للموسم الرياضي 2018 – 2019، حيث جاءت كالآتي :