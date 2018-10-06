” الغذاء والدواء ” توضح حقيقة خطورة تناول الأيس كريم المحضّر بالنيتروجين

عادل الحربي(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الأيس كريم المحضر بواسطة النيتروجين السائل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة آمن، ولا يشكل خطرًا على صحة المستهلك.

وأشارت إلى عدم صحة ما تم تداوله من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تراكم غاز النيتروجين من خلال الأيس كريم داخل المعدة وصعوبة هضمه.

وأضافت الهيئة، أن النيتروجين غاز طبيعي يشكل حوالي 78% من الهواء الموجود في الغلاف الجوي، وهو غاز خامل عديم اللون والرائحة وغير سام أو قابل للاشتعال، ويمكن تكثيفه (تبريده) إلى درجة حرارة منخفضة ليتحول إلى سائل.

وأكدت أن النيتروجين السائل يتميز بأن درجة غليانه منخفضة جدًّا، ولذلك فإنه بمجرد أن يلامس حرارة الجو يتبخر على الفور، وبسبب برودته العالية يستخدم على نطاق واسع في المجال الطبي، وتحضير الأغذية.