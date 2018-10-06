” كينو ” يقترب من الرحيل عن بيراميدز

نواف السالم(صدى):

أفادت مصادر أن ” كينو ” لاعب نادي بيراميدز قد ينتقل إلى الدوري الصيني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مقابل 18 مليون دولار.

وأوضحت المصادر أن ‏نادي غويزهو تشانغ الصيني تقدم بعرض رسمي لإدارة نادي بيراميدز المصري لشراء اللاعب البرازيلي كينو بـ 18 مليون يورو .

وظهر كينو، بمستوى متميز مع فريقه خلال مباريات الدوري العام منذ التعاقد معه بالانتقالات الماضية، وساهم في إحراز 5 أهداف وصناعة هدفين، ساهم خلالها بقيادة بيراميدز، للمنافسة على المركز الأول حتى الآن بجدول ترتيب الدوري الممتاز.