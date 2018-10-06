” كينو ” يقترب من الرحيل عن بيراميدز
أفادت مصادر أن ” كينو ” لاعب نادي بيراميدز قد ينتقل إلى الدوري الصيني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مقابل 18 مليون دولار.
وأوضحت المصادر أن نادي غويزهو تشانغ الصيني تقدم بعرض رسمي لإدارة نادي بيراميدز المصري لشراء اللاعب البرازيلي كينو بـ 18 مليون يورو .
وظهر كينو، بمستوى متميز مع فريقه خلال مباريات الدوري العام منذ التعاقد معه بالانتقالات الماضية، وساهم في إحراز 5 أهداف وصناعة هدفين، ساهم خلالها بقيادة بيراميدز، للمنافسة على المركز الأول حتى الآن بجدول ترتيب الدوري الممتاز.
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