الأرصاد : منخفض مداري قد يرتقي إلى عاصفة مدارية تؤثر على المملكة

نايف السالم(صدى):

كشف الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني، اليوم السبت، عن مراقبة منخفض مداري في بحر العرب، مؤكدًا أنه قد يرتقي إلى مستوى عاصفة مدارية.

وقال القحطاني إن المؤشرات الأولية تشير إلى تأثر المملكة والإمارات العربية المتحدة بالمنخفض، مشيرًا إلى أن الأرصاد ستتابع سير الحالة الجوية.