الأرصاد : منخفض مداري قد يرتقي إلى عاصفة مدارية تؤثر على المملكة
كشف الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني، اليوم السبت، عن مراقبة منخفض مداري في بحر العرب، مؤكدًا أنه قد يرتقي إلى مستوى عاصفة مدارية.
وقال القحطاني إن المؤشرات الأولية تشير إلى تأثر المملكة والإمارات العربية المتحدة بالمنخفض، مشيرًا إلى أن الأرصاد ستتابع سير الحالة الجوية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55433 ] نشر منذ 57 دقيقة
الله يستر علينا بستره الضافي ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 19234 ] نشر منذ 57 دقيقة
الله يكفينا الشر وينزل علينا من فضله الكثير
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1000 ] نشر منذ 54 دقيقة
اللهم احفظ المسلمين
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 49 دقيقة
يعني حتيقي عققه …؟