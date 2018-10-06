بالفيديو.. ” آل الشيخ ” يقدم هدية لجماهير الهلال بملعب جامعة الملك سعود

ماجد محمد(صدى):

قدم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة العامة للرياضة أغنية بكلماته بعنوان ” ياهلال ” لجمهور نادي ‎الهلال بمناسبة لقاء السوبر السعودي المصري بملعب جامعة الملك سعود في الرياض قبل المباراة.

وتفاعل جماهير الهلال مع اغنية ” ياهلال ” التي قام بغنائها الفنان رابح صقر، وقدموا الشكر لرئيس العامة للرياضة .

جاء ذلك خلال استضافة الهلال السعودي، الليلة فريق الزمالك المصري، في السوبر المصري السعودي على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة انطلاقته المميزة في الموسم الرياضي الحالي، وخطف لقب السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أن المباراة مُقامة على أرضه ووسط جمهوره.