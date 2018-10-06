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بالفيديو والصور.. إنقلاب سيارة أمنية أسفل طريق حبس

بالفيديو والصور.. إنقلاب سيارة أمنية أسفل طريق حبس
علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو اليوم السبت، انقلاب سيارة تابعة لإحدى جهات الضبط الأمني، أسفل طريق حبس حيث نتج عنه عدد كبير من الإصابات والوفيات.

وباشرت الجهات المعنية، الحادث، حيث قامت فرق الهلال الأحمر بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ولم تصدر الجهات الأمنية حتى الأن بيان رسمي بعدد الوفيات والمصابين، وسنوافيكم التفاصيل.

 


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 9 دقائق

السيارة تابعه لقوة الأفواج كلهم جدد على مثل ذي الأماكن ولايعرفون الطرق مثل أهلها يسوق في بر وطرق صحراويه اما الجبال فنحن لها..

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