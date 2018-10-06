بالفيديو.. جماهير الهلال تردد ” كلنا مع تركي ” بمباراة الزمالك

نواف السالم(صدى):

تداولت وسائل إعلام رياضية، اليوم السبت، مقطع فيديو لجماهير الهلال وهي تردد أهزوجة ” كلنا معاك يا تركي ” أثناء تواجدهم في ملعب جامعة ” الملك سعود ” قبيل انطلاق مواجهة السوبر السعودي المصري بين كلًا من نادي ” الهلال ” ونظيره الزمالك ” المصري ” .

هذا انطلقت منذ قليل مباراة السوبر السعودي المصري والتي تحمل اسم كأس الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” ، وسط تفاعل كبير من الجماهير .