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بالفيديو.. جماهير الهلال تردد ” كلنا مع تركي ” بمباراة الزمالك

بالفيديو.. جماهير الهلال تردد ” كلنا مع تركي ” بمباراة الزمالك
نواف السالم(صدى):

تداولت وسائل إعلام رياضية، اليوم السبت، مقطع فيديو لجماهير الهلال وهي تردد أهزوجة ” كلنا معاك يا تركي ” أثناء تواجدهم في ملعب جامعة ” الملك سعود ” قبيل انطلاق مواجهة السوبر السعودي المصري بين كلًا من نادي ” الهلال ” ونظيره الزمالك ” المصري ” .

هذا انطلقت منذ قليل مباراة السوبر السعودي المصري والتي تحمل اسم كأس الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” ، وسط تفاعل كبير من الجماهير .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1080 ] نشر منذ 1 ساعة

الي يعرف رابطة المشجعين في المدرج اللي ماسكين الطبول، هم يغنوا اي شي ما دام فيه من يدفع لهم.
مدفوع لهم علشان يقولوا كذا علشان ال الشيخ يحس انه استرد كرامته. وكان الاهانه لتركي ال الشيخ هي اهانه للوطن. سلامات يا ورع

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