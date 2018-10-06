بالفيديو.. جماهير الهلال تردد ” كلنا مع تركي ” بمباراة الزمالك
تداولت وسائل إعلام رياضية، اليوم السبت، مقطع فيديو لجماهير الهلال وهي تردد أهزوجة ” كلنا معاك يا تركي ” أثناء تواجدهم في ملعب جامعة ” الملك سعود ” قبيل انطلاق مواجهة السوبر السعودي المصري بين كلًا من نادي ” الهلال ” ونظيره الزمالك ” المصري ” .
هذا انطلقت منذ قليل مباراة السوبر السعودي المصري والتي تحمل اسم كأس الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” ، وسط تفاعل كبير من الجماهير .
جماهير الهلال تردد أهزوجة #كلنا_مع_تركي في ملعب جامعة الملك سعود قبيل انطلاق مواجهة #السوبر_السعودي_المصري . pic.twitter.com/7H5BFvAdcP
— هاشتاق السعودية (@HashKSA) October 6, 2018
عبدالله[ عدد التعليقات: 1080 ] نشر منذ 1 ساعة
الي يعرف رابطة المشجعين في المدرج اللي ماسكين الطبول، هم يغنوا اي شي ما دام فيه من يدفع لهم.
مدفوع لهم علشان يقولوا كذا علشان ال الشيخ يحس انه استرد كرامته. وكان الاهانه لتركي ال الشيخ هي اهانه للوطن. سلامات يا ورع