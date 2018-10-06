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مشرف تربوي يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء صلاة المغرب بتبوك

مشرف تربوي يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء صلاة المغرب بتبوك
محمود البلوي(صدى):

لفظ مساء أمس الجمعة مشرف تربوي سابق يدعى محمد توفيق أنفاسه الأخيرة أثناء صلاة المغرب بتبوك.

وقد توفي المشرف التربوي وهو يصلي في الركعة الأولى من صلاة المغرب أمس الجمعة 25 محرم 1440 في مسجد قتيبة بن مسلم بحي المهرجان في تبوك.

يذكر أن المتوفي عمل مشرفاً للغة العربية سابقاً بالإدارة العامة للتعليم في تبوك، ثم معلماً في مدارس الملك عبد العزيز النموذجية الأهلية، وهو فلسطيني الجنسية.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 23 دقيقة

يا قماعة الإسلام… الموت ما يعرفش زوغير ولا كوبير…ولا وضيع ولا وزير… فإسألوا الله حسن الخاتمه.. يا الله رحمتك ..
انا عامل حلأت زكر بالمسقد للي عاوز يستمع للشيخ بورعي البورعي

[ عدد التعليقات: 55430 ] نشر منذ 17 دقيقة

الله يرحمه ويسكنه الجنه ويحسن عزاء من فقده ,, آمين ,,

,, ان شاء الله خاتمة حسنه ، اللهم اني اسألك حسن الخاتمه ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 1053 ] نشر منذ 12 دقيقة

الوضاعة والرِفعـة بالخُلق لا بالمهنة قد يكون الوزيـر وضيع🙂

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