مشرف تربوي يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء صلاة المغرب بتبوك

محمود البلوي(صدى):

لفظ مساء أمس الجمعة مشرف تربوي سابق يدعى محمد توفيق أنفاسه الأخيرة أثناء صلاة المغرب بتبوك.

وقد توفي المشرف التربوي وهو يصلي في الركعة الأولى من صلاة المغرب أمس الجمعة 25 محرم 1440 في مسجد قتيبة بن مسلم بحي المهرجان في تبوك.

يذكر أن المتوفي عمل مشرفاً للغة العربية سابقاً بالإدارة العامة للتعليم في تبوك، ثم معلماً في مدارس الملك عبد العزيز النموذجية الأهلية، وهو فلسطيني الجنسية.