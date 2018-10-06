افتتاح دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية ” جاكرتا 2018 “

جاكرتا(صدى):

افتتح رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو مساء اليوم رسمياً, دورة الألعـاب البارالمبية الآسيوية «جاكرتا 2018», التي تحتضنهـا العاصمة جاكرتا خلال الفترة من 6 حتى 13 من شهر أكتوبر الحالي، بمشاركة نحو 3400 ألف رياضي وإداري، يمثلون 43 دولة يتنافسون في 18 لعبة بارالمبية, بحضور عدد من رؤساء الاتحادات الآسيوية وممثليهم، ورئيس الوفد السعودي عسكر الحارثي ونائبه عبدالاله المقرن والمدير التنفيذي للجنة البارالمبية السعودية رافد القضيب، إضافة إلى عدد من القيادات في مختلف الألعاب الرياضية، وكبار الضيوف والمدعوين.

واشتمل حفل الافتتاح الذي احتضنه ملعب جيلورا بونغ كارنو الرئيس, العديد من الفقرات، بدءاً من الفلكلور التراثي والعروض المتنوعة، قبل أن يبدأ دخول طابور العرض للدول المشاركة، إضافة إلى كلمة اللجنة العليا المنظمة للدورة وأخرى للاتحاد الآسيوي البارالمبية، ثم توالت فقرات الحفل برفع علم الدورة وإيقاد الشعلة الرياضية.

وحمل لاعب المنتخب السعودي لكرة السلة للكراسي المتحركة عبدالرحمن شعيلان, علم المملكة العربية السعودية خلال مسيرة الوفد السعودي في حفل افتتاح الدورة، بمشاركة 49 شخصاً من اللاعبين والوفد الإداري والفني السعودي.

وتضم بعثة المملكة المشاركة, 27 لاعباً يمثلون 3 منتخبات، هي: ( ألعاب القوى, ورفع الأثقال, وسلة الكراسي المتحركة ) .