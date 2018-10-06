” العدل ” تعلن عن بدء العمل بلائحة الوثائق القضائية غدًا

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، عن بدء العمل بلائحة الوثائق القضائية، من غد الأحد الموافق 27 محرم 1440هـ، بهدف تقليص الإجراءات مع موثوقية أعلى.

و أقر وزير العدل وليد الصمعاني لائحة الوثائق القضائية التي تهدف لإعادة تنظيم الوثائق القضائية في المحاكم لرفع كفاءة وجودة مخرجات الدوائر القضائية.

وتهدف اللائحة إلى تنفيذ إجراءات أقل مع موثوقية وفاعلية أعلى؛ حيث تضمنت تقليص عدد من الإجراءات الشكلية ومنها: توقيع رئيس المحكمة على الصك وختمه، والختم الشخصي للقاضي، وختم المحكمة.