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  3. بالفيديو والصور.. محافظ أضم ينقل تعازي خادم الحرمين وولي عهده لأسرة الشهيد خميس الهتاني

بالفيديو والصور.. محافظ أضم ينقل تعازي خادم الحرمين وولي عهده لأسرة الشهيد خميس الهتاني

بالفيديو والصور.. محافظ أضم ينقل تعازي خادم الحرمين وولي عهده لأسرة الشهيد خميس الهتاني
حامد العمري(صدى):

نقل سعادة محافظ أضم الأستاذ ناصر بن محمد بن حجاب مساء اليوم السبت ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه لأسرة شهيد الواجب جندي أول خميس سعيد سعيد الهتاني .

كما قدم واجب العزاء لأسرة وذوي شهيد الواجب خميس الهتاني في قرية الضيقة بحراض ، والذي استشهد مساء الأربعاء الماضي في الحد الجنوبي أثناء أدائه واجب الدفاع عن الوطن .

وعبر سعادته لوالد ولإخوان الشهيد وأسرته عن تعازيه ومواساته ، واعتزاز الجميع بالدور البطولي الذي قام به الشهيد ” رحمه الله ” دفاعا عن العقيدة والوطن داعيا سعادته المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته .

من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم لسعادة محافظ أضم ؛ مؤكدين الاهتمام الدائم لحكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان؛ ومشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.


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