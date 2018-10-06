بالفيديو والصور.. محافظ أضم ينقل تعازي خادم الحرمين وولي عهده لأسرة الشهيد خميس الهتاني

حامد العمري(صدى):

نقل سعادة محافظ أضم الأستاذ ناصر بن محمد بن حجاب مساء اليوم السبت ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه لأسرة شهيد الواجب جندي أول خميس سعيد سعيد الهتاني .

كما قدم واجب العزاء لأسرة وذوي شهيد الواجب خميس الهتاني في قرية الضيقة بحراض ، والذي استشهد مساء الأربعاء الماضي في الحد الجنوبي أثناء أدائه واجب الدفاع عن الوطن .

وعبر سعادته لوالد ولإخوان الشهيد وأسرته عن تعازيه ومواساته ، واعتزاز الجميع بالدور البطولي الذي قام به الشهيد ” رحمه الله ” دفاعا عن العقيدة والوطن داعيا سعادته المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته .

من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم لسعادة محافظ أضم ؛ مؤكدين الاهتمام الدائم لحكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان؛ ومشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.