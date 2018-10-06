بالفيديو..الشلهوب: ربما أكون الوحيد الذي شارك في السوبر السعودي المصري 2001 و2018
قال لاعب نادي الهلال ” محمد الشلهوب ” ، اليوم السبت، إنه ” ربما أكون اللاعب الوحيد من الحاضرين في مباراة السوبر السعودي المصري 2018 بين كلًا من نادي ” الهلال و الزمالك ” الذي لعب لقاء السوبر في عام 2001.
وأضاف ” الشلهوب ” ، في لقاء لها قبيل انطلاق مباراة السوبر السعودي المصري على قناة ” أبوظبي الرياضية ” ، أنه سعيد بمشاركته بهذا اللقاء، مضيفًا أنه يحفيز زملائه قائلًا ” لا يوجد أجمل من لقاء في 90 دقيقة ينتهي ببطولة ” .
ووجه ” الشلهوب ” الشكر إلى المستشار ” تركي آل الشيخ ” ، على جهوده وتكريمه لعدد كبير من رموز الكرة السعودية خلال لقاء اليوم، ومتمنيًا له السلامة والشفاء العاجل.
"ربما أكون اللاعب الوحيد من الحاضرين الذي لعب لقاء السوبر في عام 2001.. وسعيد بمشاركتي بهكذا لقاءات"
محمد الشلهوب لاعب الهلال السعودي: "لتحفيز زملائي أقول لهم لا يوجد أجمل من لقاء في 90 دقيقة ينتهي ببطولة"#السوبر_السعودي_المصري#الهلال_الزمالك #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/lIpAHzYk6n
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 6, 2018
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