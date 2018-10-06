بالفيديو..الشلهوب: ربما أكون الوحيد الذي شارك في السوبر السعودي المصري 2001 و2018

نواف السالم(صدى):

قال لاعب نادي الهلال ” محمد الشلهوب ” ، اليوم السبت، إنه ” ربما أكون اللاعب الوحيد من الحاضرين في مباراة السوبر السعودي المصري 2018 بين كلًا من نادي ” الهلال و الزمالك ” الذي لعب لقاء السوبر في عام 2001.

وأضاف ” الشلهوب ” ، في لقاء لها قبيل انطلاق مباراة السوبر السعودي المصري على قناة ” أبوظبي الرياضية ” ، أنه سعيد بمشاركته بهذا اللقاء، مضيفًا أنه يحفيز زملائه قائلًا ” لا يوجد أجمل من لقاء في 90 دقيقة ينتهي ببطولة ” .

ووجه ” الشلهوب ” الشكر إلى المستشار ” تركي آل الشيخ ” ، على جهوده وتكريمه لعدد كبير من رموز الكرة السعودية خلال لقاء اليوم، ومتمنيًا له السلامة والشفاء العاجل.