سيدة تطلب خلع زوجها بعد رفضه استخدامها ” الفيسبوك “

القاهرة(صدى):

طالبت زوجة مصرية بالخلع من زوجها، بسبب غيرته الشديدة وقيامه بالتعدي عليها بالضرب وقص شعرها؛ ورفضه استخدامها موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” .

أقامت الزوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر بالقاهرة ضد زوجها طالبت فيها بالطلاق خلعاً، وادعت فيها نشوب خلافات زوجية بينهما دفعته للتعدّي عليها بالضرب المبرح، وقص شعرها، وذلك بسبب غيرته ورفضه استخدامها موقع ” فيسبوك ” .

وأكدت الزوجة التي تعمل الموظفة بأحد القطاعات الحكومية أنها تزوجته منذ ما يزيد على 18 شهراً، وخلال تلك الفترة تركت منزلي 6 مرات بسبب الخلافات التي نشبت لأسباب واهية التي تطورت إلى الضرب، وأنه طردها إلى الشارع بملابس المنزل، مضيفة أنه طلقها مرتين وفي كل مرة كانت أسرتها تعيدها إلى منزل الزوجية، خاصة بعد إنجاب طفلة منه.

وأضافت الزوجة في آخر خلاف بينهما افتعل شجاراً بسبب تصفحها موقع فيسبوك وتعليقيها على تدوينة صديق على الموقع، واتهمها زوجي بخيانته وضربها حتى فقدت الوعي، وبعدها أقدم على قص شعرها ولهذا أطلب الطلاق منه خلعاً.