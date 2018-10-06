سيدة تطلب خلع زوجها بعد رفضه استخدامها ” الفيسبوك “
طالبت زوجة مصرية بالخلع من زوجها، بسبب غيرته الشديدة وقيامه بالتعدي عليها بالضرب وقص شعرها؛ ورفضه استخدامها موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” .
أقامت الزوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر بالقاهرة ضد زوجها طالبت فيها بالطلاق خلعاً، وادعت فيها نشوب خلافات زوجية بينهما دفعته للتعدّي عليها بالضرب المبرح، وقص شعرها، وذلك بسبب غيرته ورفضه استخدامها موقع ” فيسبوك ” .
وأكدت الزوجة التي تعمل الموظفة بأحد القطاعات الحكومية أنها تزوجته منذ ما يزيد على 18 شهراً، وخلال تلك الفترة تركت منزلي 6 مرات بسبب الخلافات التي نشبت لأسباب واهية التي تطورت إلى الضرب، وأنه طردها إلى الشارع بملابس المنزل، مضيفة أنه طلقها مرتين وفي كل مرة كانت أسرتها تعيدها إلى منزل الزوجية، خاصة بعد إنجاب طفلة منه.
وأضافت الزوجة في آخر خلاف بينهما افتعل شجاراً بسبب تصفحها موقع فيسبوك وتعليقيها على تدوينة صديق على الموقع، واتهمها زوجي بخيانته وضربها حتى فقدت الوعي، وبعدها أقدم على قص شعرها ولهذا أطلب الطلاق منه خلعاً.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55430 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, مشاكلهم بعدد شعر رؤوسهم ,,
,, الله يكفينا شرهم ، ويرفع عنهم ولا يبتلينا بما اصابهم ,, آمين ,,
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1053 ] نشر منذ 51 دقيقة
بالنسبـة للفيسبوك زائـد ناقص موقع مشاكل إجتمـاعـي•••عادي إذا طلب منها عـدم إستخدامه لافائـدة تُرجـى منه سوى ملئ الفـراغ باللاشيء🙂لكن الضرب وقص الشعر والهمجية هذه ليست غيـرة بل شك ومرض ويبدو انه قد إعتاد إذلالها ولم يحترم أهلها لأنهم لم يتخذوا موقـفًا في بادئ الأمـر••
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32492 ] نشر منذ 27 دقيقة
الحمدلله والشكر هذا سبب