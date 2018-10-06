بالصور.. الوحدة يفوز على القادسية بهدف وحيد دون مقابل

نواف السالم(صدى):

فاز فريق الوحدة على مضيفه القادسية 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في المرحلة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح المهاجم البديل أحمد جابر بتسجيل هدف الفوز لفريقه عند الدقيقة 88 بعد متابعته لتسديدة زميله البرازيلي فيرناندو العائدة من الحارس القدساوي ليكملها في الشباك.

وارتفع رصيد الوحدة إلى 9 نقاط متقدماً إلى المركز الرابع مؤقتاً، وبقي القادسية على رصيده السابق 4 نقاط في المركز 12.