تويوتا راف فور هايبرد 2019 الجديدة تصل إلى باريس

باريس(صدى):

احتفلت تويوتا بالتدشين الأوروبي لراف فور الجديدة في معرض باريس للسيارات عقب تقديمها لأول مرة في معرض نيويورك قبل أشهر.

وقد استفاد الجيل الجديد من راف فور كثيراً من منصة TNGA-K، والمستخدمة هنا لأول مرة في موديل SUV لتويوتا، وتؤدي هذه المنصة لمركز جاذبية أقل بكثير من الماضي، مع يعني رشاقة وانسيابية أفضل للسيارة، مع ازدياد ثبات الجسد بـ 57%.

وقد حصلت نسخة هايبرد على مولد هجين جديد يجمع بين محرك بترولي 2.5 لتر وموتورين كهربائيين بقوة إجمالية 219 حصان، مقارنة بـ 194 حصان للجيل الماضي.

الجير المتغير باستمرار CVT لا يزال مستخدم فيها، ولكن أشارت تويوتا إلى تحسينات قامت بها لعملية تشغيله بدون الخوض في تفاصيل، كما حصلت السيارة على نظام دفع رباعي “محسن بقوة” حسب وصف الشركة.

نسخة هايبرد هي الأكثر رواجاً للموديل، حيث مثلت 85% من جميع مبيعات راف فور في أوروبا الغربية كأبرز مثال، مع توفر نسخة بترولية بمحرك 2.0 لتر متصل بجير أوتوماتيكي أو يدوي مع نظام دفع رباعي.