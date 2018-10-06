أمير عسير: حديث ولي العهد عزز مكانة السعودية كدولة قوية مؤثرة حازمة

محمد بن طحيطح(صدى):

أكد أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، أن الحديث الذي أدلى به ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لوكالة بلومبيرغ العالمية، عزز من المكانة والقيمة السياسية والتاريخية والاقتصادية للمملكة العربية السعودية، كدولة قوية مؤثرة حازمة، وأنه لافضل ولامنة لأي دولة على المملكة التي استغلت ثرواتها في بناء الإنسان وحفظ الأمن والاستقرار وتنمية الشعب ومساعدة المحتاج، مشيرا إلى أن رسالة ولي العهد كانت واضحة وصريحة أن الشعب السعودي الوفي هو من يحمي المملكة ويؤسس لنهضتها ويبني تنميتها ويدون لتاريخها في صفحات المجد والعلياء .

وشدد أمير منطقة عسير على أن ولي العهد وضع النقاط على الحروف لكل مايهم الشعب السعودي أولا ، ثم دول العالم ، وأسكت الأصوات النشاز من المشككين والحاقدين والمرجفين، لافتا إلى أن ولي العهد رسم صورة واضحة للمستقبل الاقتصادي السعودي الذي

يسير بخطى ناجحة وطموحة نحو المستقبل المشرق ، مستندا على رؤية 2030 التي باتت محل الفخر والاعتزاز لكل مواطن سعودي ومحب لهذا البلد من جيران وأصدقاء، ومصدر بهجة وترقب لتحول سعودي ونقلة نوعية

في مختلف المجالات .

ودعا أمير عسير المولى عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار على المملكة العربية السعودية ، وأن يمد خادم الحرمين بالصحة والعافية وطول العمر ، وأن يوفق ويعين ولي العهد لكل مافيه خير البلاد والعباد .